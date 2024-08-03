Bölge illerinde Heniyye suikastı protesto edildi

Bölge İllerinde Protesto Gösterileri

Elazığ, Bingöl, Batman, Şırnak ve Siirt'te, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları geniş bir katılımla protesto edildi.

Elazığ'da Geniş Katılım

Elazığ'da El-Aksa Platformu önderliğinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İzzetpaşa Camisi önünde bir araya geldi. Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Burada, Heniyye ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bingöl'de Ses Yükseldi

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde, Hacı Hıdır ve Hacılar camileri önünde toplanan kalabalık Genç Caddesi'ne kadar yürüdü. Açıklamalarda İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi ve Heniyye suikastı kınandı.

Batman'da Basın Açıklaması

Batman'da, Helsin-Plattformu öncülüğündeki bir grup, Gülistan Caddesi'nde toplandı. Burada, Batman Umut Kervanı Başkanı Nurettin Teymur'un yaptığı açıklamada, Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail saldırıları kınandı. Ardından dua okundu.

Şırnak'ta Yürüyüş ve Anma

Şırnak'ta, Şehr-i Nuh Platformu önderliğinde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Açıklama yapan Abdullah Çatı, Heniyye suikastını kınadı ve Gazze'deki insani krizin bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

Siirt'te Anlamlı Buluşma

Siirt'te ise Memur-Sen öncülüğünde, Sancaklar Ortaokulu önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti. Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirerek, dua etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta kınandı. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Batman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.