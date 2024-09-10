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Bölgesel İstikrar İçin İş Birliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği toplantısında bölgesel güvenlik ve iş birliğine yönelik önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:32
Bölgesel İstikrar İçin İş Birliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Arap ve Müslüman dünyasındaki bölünmelerin dış müdahalelere açık kapı bıraktığını ifade etti. Fidan, "Bölgesel istikrar ve güvenlik için birlikte çalışmalıyız, başka seçeneğimiz yok." diyerek birliğin önemine vurgu yaptı.

Tarihî Sorumluluk Anı

Bakan Fidan, toplantıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve toplantıda yer alan üyelere teşekkür etti. Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani'yi tebrik eden Fidan, "Bugün hepimiz için tarihi bir sorumluluk anında bir araya geliyoruz. Uluslararası sistem, Filistin’de soykırımı engelleme konusunda başarısız olmuştur" dedi.

İsrail'in Cezalandırıcı Politikası

Fidan, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, İsrail'in mevcut koşullardan yararlandığını belirtti ve şöyle devam etti: "İsrail ateşkesi kabul edip Gazze’ye engelsiz insani erişim sağlayana kadar ticareti yeniden başlatmayacağız." Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki duruşunu bir kez daha pekiştirdi.

Ekonomik İş Birliği ve Gelecek Vizyonu

Fidan, Arap dünyası ile olan tarihî bağlara da dikkat çekerek, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirmek üzere çeşitli mekanizmalar geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. "Türk-Arap Ekonomi Forumu, ekim ayında İstanbul'da 15. oturumunu gerçekleştirecek," diyen Fidan, bu tür toplantıların iş birliğini artırmanın yanı sıra ortak sorunlara çözümler bulma açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Sonuç: Birlikte Hareket Etme Zamanı

Fidan, Arap Birliği üyesi ülkelerle iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bölgesel sorunların ancak bölgenin aktörleri tarafından çözülebileceğinin altını çiziyoruz. Gelin, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için gerekli gücümüz ve sorumluluğumuz var," ifadelerini kullandı. Bu çağrı, bölgesel barış ve istikrar için ortak bir çaba yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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