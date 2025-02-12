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Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışı: 581 Köy Yolu Kapatıldı

Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köy yolu kar nedeniyle kapandı, ulaşım çalışmalarına hız verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:01
Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışı: 581 Köy Yolu Kapatıldı

Kar Yağışı Nedeniyle 581 Köy Yolu Kapatıldı

Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, 581 köy yolunun kapanmasına yol açtı. Yerel yönetimler, kapalı yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.

Çorum ve Sinop'taki Durum

Çorum İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde 38 köy yolu için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Sinop'ta ise, Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 köy yolu olmak üzere toplam 83 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi verildi.

Tokat, Amasya ve Kastamonu'daki Kapalı Yollar

Tokat'ta kar yağışının ardından 50 köy yolu, Amasya'da ise 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu'da ise, etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların hızla tamamlanması ve köylere ulaşımın yeniden sağlanması bekleniyor.

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