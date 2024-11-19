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Bolivya, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a Destek Veriyor

Bolivya, G20 Zirvesi'nde Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a desteğini açıkladı ve sürdürülebilir yaşam için yerli deneyimlerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:36
Bolivya, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a Destek Veriyor

Bolivya, G20 Zirvesi'nde Önemli Bir Destek Açıkladı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak"a kararlı bir destek vereceklerini duyurdu.

İttifakın Önemi ve Bolivya'nın Katılımı

Arce, ittifakın tüm dünya halkları için umut verici olduğunu ifade ederek, Bolivya'nın bu girişime katıldığını ve iyi uygulamaları paylaşma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Yerli Halkların Deneyimleriyle Sürdürülebilirlik

Yerli halkların doğa ile uyumlu yaşam deneyimlerinin bu ittifakta önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çeken Arce, "Yerliler, yüzyıllardır doğayla denge içinde yaşam sürdürmektedir. Bu deneyimlerden yararlanmalıyız" şeklinde konuştu.

Birlik ve Sorumluluk Vurgusu

G20'nin belirlediği hedeflere ulaşmak için birlik içinde hareket etmenin önemini belirten Arce, "Özgür ve adil bir dünya ile sürdürülebilir bir gezegen inşa etme yolunda hepimize sorumluluk düşüyor. Üretme, düşünme ve hareket etme şeklimizde acilen köklü değişime ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Açlık ve Yoksulluğa Karşı Kapsayıcı Barış

Ayrıca Arce, açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için kapsayıcı bir barış ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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