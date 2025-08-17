Bolivya'da Devlet Başkanı Seçimi Başladı: Sandıklar Açıldı

Bolivya'da Devlet Başkanı Seçimi Başladı

Sandıklar yerel saatle 07.00'de açıldı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti. Nüfusu 12 milyonu aşan ülkede 8 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 9 eyaletinde kurulan 3 bin 733 merkezte oy kullanmaya başladı.

Ülkede oy kullanma yaşı 18 olup, oy verme işlemi yerel saatte 17.00'ye kadar sürecek. Bu seçimde sadece yeni devlet başkanı ile yardımcısı değil, aynı zamanda Kongre üyeleri de belirlenecek.

Öne çıkan adaylar ve beklentiler

Devlet başkanlığı için yarışan 8 aday arasında anketlerde iki isim öne çıktı: merkez sağın adayı, 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga. Her iki aday da kazanmaları halinde Bolivya'da her alanda kapsamlı değişim vaad ediyor.

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo - MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, parti içindeki bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olmakta zorlanıyor.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılması Yüksek Mahkeme tarafından reddedilen eski Devlet Başkanı Evo Morales ise destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Seçim sistemi ve olası ikinci tur

Adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna oturabilmesi için geçerli oyların %50'sini alması veya en az %40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Bu koşullar sağlanmazsa seçimin galibini belirleyecek 2. tur düzenlenecek.

Ulusal basın, ülkede uzun süredir yaşanan döviz ve yakıt sıkıntısı ile sol ittifak arasındaki bölünmeler nedeniyle sandıklardan MAS'ın başarılı olmasının beklenmediğini aktarılıyor.