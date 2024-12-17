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Bolivya'da Eski Devlet Başkanı Morales'e İkinci Yakalama Kararı

Evo Morales hakkında cinsel istismar suçlamasıyla ikinci kez yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:27
Bolivya'da Eski Devlet Başkanı Morales'e İkinci Yakalama Kararı

Bolivya'da Eski Devlet Başkanı Morales Hakkında Yakalama Kararı

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 2006-2019 yılları arasındaki başkanlığı dönemine ait "cinsel istismar" suçlamasıyla ikinci kez yakalama kararı çıkarıldı. Savcı Sandra Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, Morales hakkında daha önce yapılan "insan kaçakçılığı" suçlamasının yanı sıra "reşit olmayan bir kişiyi istismar" etme iddialarının da gündeme geldiğini belirtti.

Suçlamaların Arka Planı

İddialara göre, mağdurun ebeveynleri, iyilik karşılığında 15 yaşındaki kızlarını Morales'e teslim etti. Gutierrez, bu suçlamaların ardından eski başkan hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca, 11 Ekim tarihinde de insan kaçakçılığı suçlamasıyla Morales hakkında yakalama emri verildiği belirtildi.

Morales'in Yakalanamaması

Morales'in, taraftarlarının yoğun olarak bulunduğu Chapare kentinde yaşadığı ve bu nedenle yakalanamadığı kaydedildi. Savcı Gutierrez, Morales'in yakalanması için birçok polis operasyonunun başlatıldığını doğrulayarak, "Bu vatandaş hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması imkansızdı. Pek çok polis memuru protestocularının saldırganlığının ve cinayet girişiminin kurbanı oldu" açıklamasını yaptı.

Morales’in Yanıt Vermemesi

Daha önce insan kaçakçılığı suçlamasıyla iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli bahanelerle savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

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