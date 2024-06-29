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Bolivya'da eski Komutanlar darbe girişimi suçlamasıyla tutuklandı!

Bolivya'da, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınan üç eski üst düzey komutan cezaevine gönderildi. Eski General Jose Zuniga ve iki komutan, mahkeme tarafından 6 ay süreyle önleyici hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:33
Bolivya'da eski Komutanlar darbe girişimi suçlamasıyla tutuklandı!

Bolivya'da, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınan üç eski üst düzey komutan cezaevine gönderildi. Eski General Jose Zuniga ile iki komutan, mahkeme tarafından 6 ay süreyle önleyici hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci Komutanlar Cezaevinde

Ulusal basında yer alan haberlere göre, La Paz'a bağlı Chonchocoro Maksimum Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilen eski General Jose Zuniga ve iki komutan, Devlet Başkanı Luis Arce'ye karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Mahkeme, bu suçlamalar kapsamında Zuniga ve diğer iki komutana 6 aylık önleyici hapis cezası verdi. Darbeci komutanlar, Chonchocoro Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde tutulacak.

Darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak dört askerin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 21'e ulaştı. 

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