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Bolivya'da Evo Morales'e Yönelik Silahlı Saldırıya Tepkiler

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Evo Morales'e yapılan saldırıyı kınadı ve kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:45
Bolivya'da Evo Morales'e Yönelik Silahlı Saldırıya Tepkiler

Bolivya Devlet Başkanı Arce'den Morales'e Destek

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, eski başkan Evo Morales'e gerçekleştirilen silahlı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatma talimatı verdi.

Sosyal Medyada Yapılan Açıklamalar

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Arce, Morales'e yönelik bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Siyasette şiddet içeren her türlü uygulama kınanmalı ve olay aydınlatılmalıdır. Sorunlar ne ölümle ne de önyargılı spekülasyonla çözülür." ifadelerine yer verdi.

Saldırının Detayları

Yerel basının aktardığı bilgilere göre, Morales'e yapılan saldırı 2 veya 3 kamyonette bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildi. Eski başkan, dün sabah erken saatlerde koka üreticilerinin radyo istasyonuna katılmak üzere seyahat ederken saldırıya uğradığını belirtti. Morales, aracının en az 14 kez tarandığını ve şoförünün yaralandığını ifade etti.

Uluslararası Destek

Ayrıca, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, sosyal medya hesaplarından Morales'e yönelik bu silahlı saldırıyı kınadılar.

Morales'ten Sert Açıklamalar

Morales, saldırının ardından Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayarak, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi," şeklinde çok sert bir açıklamada bulundu.

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