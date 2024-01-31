Bolivya'da kuvvetli yağış sele dönüştü: 22 kişi yaşamını yitirdi

Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi. Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, basınla yaptığı görüşmede, sağanağın başkent La Paz başta olmak üzere Petosi, Santa Cruz ve Chuqisaca'da çok etkili olduğunu söyledi. Calvimontes, en çok zarar gören yerin La Paz olduğunu belirtti.

Calvimontes, sellerden etkilenen 9 bin 625 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bazı bölgelerde yüzlerce ev ve tarım arazisi suya gömüldü. Yağışların bu bölgelerde daha fazla devam edeceği tahmin ediliyor.