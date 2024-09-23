DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
37,93 0,53%
ALTIN
2.873,89 0,02%
BITCOIN
2.169.166,67 -0,56%

Bolivya'da Morales Destekçileri ile Hükümet Yanlıları Arasında Çatışma

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales destekçileri ile hükümet taraftarları arasındaki çatışmalarda 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:43
Bolivya'da Morales Destekçileri ile Hükümet Yanlıları Arasında Çatışma

Bolivya'da Çatışmalar Devam Ediyor

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlısı protestocular ile mevcut hükümet destekçileri arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi yaralandı. Ülkenin ulusal basınına yansıyan haberlere göre, Morales destekçileri, La Paz'a doğru başlattıkları yaklaşık 190 kilometrelik yürüyüşlerini sürdürüyor.

Çatışmanın Ortaya Çıkışı

Morales yanlıları ile Devlet Başkanı Luis Arce Catacora destekçileri, El Alto kentinde karşı karşıya geldi. Çatışmalar sırasında ev yapımı patlayıcılar kullanılırken, göstericiler birbirlerine havai fişek ve taş attı. Emniyet güçleri, protestoculara müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yaralılar ve Resmi Açıklamalar

Bolivya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan çatışmalar sonucunda en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Hükümet, 26 Haziran tarihinde bir askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kalırken, Catacora, Morales'i hükümetini "sabote etmeye çalışmakla" suçladı. İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise Morales'in eylemlerini "darbe çığırtkanlığı" olarak nitelendirdi.

Morales'in Yürüyüşe Devam Sözü

Morales ve binlerce destekçisi, La Paz'a doğru düzenledikleri "Bolivya'yı kurtarma yürüyüşü"ne devam etme kararlılıklarını yineledi. Daha önce 15 Eylül'de El Alto'nun Ventilla bölgesinde de çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
2
Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
3
Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
6
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı