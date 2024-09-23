Bolivya'da Morales Destekçileri ile Hükümet Yanlıları Arasında Çatışma

Bolivya'da Çatışmalar Devam Ediyor

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlısı protestocular ile mevcut hükümet destekçileri arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi yaralandı. Ülkenin ulusal basınına yansıyan haberlere göre, Morales destekçileri, La Paz'a doğru başlattıkları yaklaşık 190 kilometrelik yürüyüşlerini sürdürüyor.

Çatışmanın Ortaya Çıkışı

Morales yanlıları ile Devlet Başkanı Luis Arce Catacora destekçileri, El Alto kentinde karşı karşıya geldi. Çatışmalar sırasında ev yapımı patlayıcılar kullanılırken, göstericiler birbirlerine havai fişek ve taş attı. Emniyet güçleri, protestoculara müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yaralılar ve Resmi Açıklamalar

Bolivya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan çatışmalar sonucunda en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Hükümet, 26 Haziran tarihinde bir askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kalırken, Catacora, Morales'i hükümetini "sabote etmeye çalışmakla" suçladı. İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise Morales'in eylemlerini "darbe çığırtkanlığı" olarak nitelendirdi.

Morales'in Yürüyüşe Devam Sözü

Morales ve binlerce destekçisi, La Paz'a doğru düzenledikleri "Bolivya'yı kurtarma yürüyüşü"ne devam etme kararlılıklarını yineledi. Daha önce 15 Eylül'de El Alto'nun Ventilla bölgesinde de çatışmalar yaşandığı kaydedildi.