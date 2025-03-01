Bolivya'da Otobüs Çarpışması: 37 Ölü, 30 Yaralı

Bolivya, Güney Amerika'nın kalbinde yaşanan trajik bir trafik kazası ile sarsıldı. İki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, kazanın Potosi bölgesinde, Uyuni ve Colchani güzergahları arasında meydana geldiğini açıkladı. Kazanın ardından yaralanan 30 kişi, Oruro ve Potosi yakınlarındaki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, sürücülerden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diğerinin durumunun ise stabil olduğunu belirtti. Olayın meydana geldiği otobüslerden birinin, Güney Amerika’nın en büyük festivallerinden biri olan Oruro Karnavalı’na gitmekte olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın tüm detaylarını aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.