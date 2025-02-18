Bolivya'da Otobüs Kazası: 31 Ölü, 15 Yaralı

Bolivya'da Feci Kaza: Otobüs Uçuruma Düştü

Güney Amerika'nın Bolivya ülkesinde, bir yolcu otobüsünün 800 metrelik bir uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında kaza yapmasıyla gerçekleşti.

Açıklamalar ve Gelişmeler

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, kazanın detayları paylaşıldı. 31 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralanmaların çoğunun ağır olduğu belirtilirken, kazadan sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Arazinin engebeli yapısı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorluklarla yürütülüyor. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu trajik kaza, Bolivya'da yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.