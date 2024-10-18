Bolivya'da Otoyol Protestoları: Devlet Başkanı Arce'den Sert Yanıt

Bolivya Devlet Başkanı Arce, Göstericilere Sert Tepki Gösterdi

Bolivya'nın Devlet Başkanı Luis Arce, otoyollara barikat kurarak trafik akışını engelleyen eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarına karşı sert eleştirilerde bulundu. Ülkenin yönetim merkezinde bulunan La Paz belediye binası önünde düzenlediği basın toplantısında, adını anmadan Morales'i hedef alan Arce, göstericileri "kötü niyetli" olarak nitelendirdi.

İstikrar Vurgusu ve Yasal Süreçler

Arce, yaptığı açıklamada, "Bolivyalıların istikrarına saygı duyulmasını sağlamak zorundayız. Morales, yüzleşmesi gereken suçlardan kaçmak için ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyor; ancak biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Gözaltılar ve Trafik Kapatma Olayı

Otoyolları yeniden trafiğe açma girişiminde bulunan polis güçleriyle göstericiler arasında meydana gelen çatışmalarda, toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, eski Devlet Başkanı Morales'in hakkında çıkarılan yakalama kararını protesto etmek amacıyla hafta boyunca otoyolları kapatma eylemi düzenliyor.

Bolivya Otoyol İdaresi (ABC) verilerine göre, göstericiler şu ana kadar Cochabamba, Santa Cruz ve Tarija şehirlerinde toplamda 14 yolda trafiği durdurdu. Morales, savcılığın hakkında çıkardığı yakalama kararında "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılık" gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.