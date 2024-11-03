Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Eski Devlet Başkanı İddiaları

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, rehin alınan asker sayısının 200'ü aştığını duyurdu. Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, 28 Ekim'de Morales'in, koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari'den Lauca'ya seyahat ederken silahlı bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Morales’in Açıklamaları ve Tepkiler

Morales, saldırı esnasında aracına "en az 14 kez ateş edildiğini" ifade ederek, şoförünün yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrasında Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." şeklinde tepki gösterdi.

Polis Müdahalesi ve Yasal Süreç

Olaydan sonra Morales'in destekçileri, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapattı. Bu duruma yüzlerce polis müdahale etti. Morales hakkında, savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığı haberi verildi.