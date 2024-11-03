Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Bolivya'da Kışlaya Silahlı Saldırı
Bolivya'nın Cochabamba kenti civarındaki bir kışla, silahlı bir grup tarafından ele geçirildi ve 200'ü aşkın asker rehin alındı.
Olayın Detayları
CNN'in haberine göre, Bolivya ordusu, silahlı grubun aynı zamanda birçok silah ve mühimmat da ele geçirdiğini belirtti. Ordunun açıklamasında, bu gruba, kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmesi çağrısında bulunulurken, akcikete geçmeyecekleri durumlarda bu eylemin "ülkeye ihanet" Bolivya Dışişleri Bakanlığı, rehin alınan asker sayısının 200'ü aştığını duyurdu. Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, 28 Ekim'de Morales'in, koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari'den Lauca'ya seyahat ederken silahlı bir saldırıya uğradığı bildirildi. Morales, saldırı esnasında aracına "en az 14 kez ateş edildiğini" ifade ederek, şoförünün yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrasında Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." şeklinde tepki gösterdi. Olaydan sonra Morales'in destekçileri, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapattı. Bu duruma yüzlerce polis müdahale etti. Morales hakkında, savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığı haberi verildi.
Eski Devlet Başkanı İddiaları
Morales’in Açıklamaları ve Tepkiler
Polis Müdahalesi ve Yasal Süreç
Bolivya Dışişleri Bakanlığı, rehin alınan asker sayısının 200'ü aştığını duyurdu. Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, 28 Ekim'de Morales'in, koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari'den Lauca'ya seyahat ederken silahlı bir saldırıya uğradığı bildirildi.
Morales, saldırı esnasında aracına "en az 14 kez ateş edildiğini" ifade ederek, şoförünün yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrasında Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." şeklinde tepki gösterdi.
Olaydan sonra Morales'in destekçileri, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapattı. Bu duruma yüzlerce polis müdahale etti. Morales hakkında, savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığı haberi verildi.