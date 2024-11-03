DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.698,28 1,58%

Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Cochabamba yakınlarında kışlaya saldıran silahlı grup 200'den fazla askeri rehin aldı, olayın ardında eski devlet başkanı iddiaları var.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:29
Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Bolivya'da Kışlaya Silahlı Saldırı

Bolivya'nın Cochabamba kenti civarındaki bir kışla, silahlı bir grup tarafından ele geçirildi ve 200'ü aşkın asker rehin alındı.

Olayın Detayları

CNN'in haberine göre, Bolivya ordusu, silahlı grubun aynı zamanda birçok silah ve mühimmat da ele geçirdiğini belirtti. Ordunun açıklamasında, bu gruba, kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmesi çağrısında bulunulurken, akcikete geçmeyecekleri durumlarda bu eylemin "ülkeye ihanet"

Eski Devlet Başkanı İddiaları

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, rehin alınan asker sayısının 200'ü aştığını duyurdu. Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, 28 Ekim'de Morales'in, koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari'den Lauca'ya seyahat ederken silahlı bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Morales’in Açıklamaları ve Tepkiler

Morales, saldırı esnasında aracına "en az 14 kez ateş edildiğini" ifade ederek, şoförünün yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrasında Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." şeklinde tepki gösterdi.

Polis Müdahalesi ve Yasal Süreç

Olaydan sonra Morales'in destekçileri, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapattı. Bu duruma yüzlerce polis müdahale etti. Morales hakkında, savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığı haberi verildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'de Karabağ Zaferi İçin Koşu Düzenlendi
2
Erken Oy Kullanımında Rekor Kırıldı: 75 Milyondan Fazla Seçmen Oy Verdi
3
Hakan Fidan: Türkiye, Afrika'nın Uluslararası Sistemdeki Rolünü Destekliyor
4
İran'da ABD Büyükelçiliği Baskınının 45. Yıl Dönümünde Protesto Gösterisi
5
ABD, Güney Kore ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi
6
Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor