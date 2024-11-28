Bolivya Eski Narkotik Şefi ABD'ye İade Ediliyor

Bolivya'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlaması

Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi, Maximiliano Davila-Perez adlı eski Narkotik Büro Şefi'nin, ABD'ye uyuşturucu sokmakla suçlanarak iade edilmesini onayladı. Dava, Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında sonuçlandı.

Mahkeme Kararının Arka Planı

Mahkeme heyeti, Davila-Perez'in dosyasını ve ilgili kanıtları inceleyerek, iade kararı verdi. Bu durum, Washington ile ilişkileri uzun yıllardır gergin olan Bolivya'da üst düzey bir güvenlik yetkilisinin ABD'ye iade edilmesinin nadir bir örneğini oluşturuyor.

Davila-Perez'in avukatları, söz konusu iade kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Mahkeme kararı, mevcut Devlet Başkanı Luis Arce ile eski Devlet Başkanı Evo Morales arasında, 2025 seçimleri öncesi rekabetin arttığı bir dönemde alındı. Davila-Perez, Morales'in görevinin son aylarında narkotik şefliği yapıyordu.

ABD'deki Suçlamalar

Davila-Perez, Şubat 2022'de New York'ta bir federal yargıç tarafından ABD'ye kokain gönderiminde üst düzey koruma sağlamak amacıyla komplo kurmakla suçlanmıştı. Bolivya'da da kara para aklama suçlamasıyla aynı zamanda karşı karşıya kalan Davila-Perez, 2022'den bu yana başkent La Paz'daki bir hapishanede tutuluyor.

İade Süreci ve Geçmişi

Bolivya ile ABD arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma 1995'ten beri yürürlükte. Bu durumu değerlendiren muhalefet milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Saul Lara, Bolivya tarihine bakıldığında, yetkililerin şimdiye kadar ikinci kez üst düzey bir güvenlik görevlisinin ABD'ye iadesini onayladığını belirtti.

Önceki örnek, 1995'te, Bolivya'nın eski asker kökenli lideri General Luis Garcia Meza'ya yakın olduğu bilinen eski İçişleri Bakanı ve Uyuşturucuyla Mücadele Şefi Albay Faustino Rico Toro'nun, Miami'deki ABD makamlarına teslim edilmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.