DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

Bolivya Eski Narkotik Şefi ABD'ye İade Ediliyor

Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi, uyuşturucu suçlamasıyla eski narkotik büro şefi Davila-Perez'in ABD'ye iadesini onayladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:23
Bolivya Eski Narkotik Şefi ABD'ye İade Ediliyor

Bolivya'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlaması

Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi, Maximiliano Davila-Perez adlı eski Narkotik Büro Şefi'nin, ABD'ye uyuşturucu sokmakla suçlanarak iade edilmesini onayladı. Dava, Bolivya Yüksek Adalet Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında sonuçlandı.

Mahkeme Kararının Arka Planı

Mahkeme heyeti, Davila-Perez'in dosyasını ve ilgili kanıtları inceleyerek, iade kararı verdi. Bu durum, Washington ile ilişkileri uzun yıllardır gergin olan Bolivya'da üst düzey bir güvenlik yetkilisinin ABD'ye iade edilmesinin nadir bir örneğini oluşturuyor.

Davila-Perez'in avukatları, söz konusu iade kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Mahkeme kararı, mevcut Devlet Başkanı Luis Arce ile eski Devlet Başkanı Evo Morales arasında, 2025 seçimleri öncesi rekabetin arttığı bir dönemde alındı. Davila-Perez, Morales'in görevinin son aylarında narkotik şefliği yapıyordu.

ABD'deki Suçlamalar

Davila-Perez, Şubat 2022'de New York'ta bir federal yargıç tarafından ABD'ye kokain gönderiminde üst düzey koruma sağlamak amacıyla komplo kurmakla suçlanmıştı. Bolivya'da da kara para aklama suçlamasıyla aynı zamanda karşı karşıya kalan Davila-Perez, 2022'den bu yana başkent La Paz'daki bir hapishanede tutuluyor.

İade Süreci ve Geçmişi

Bolivya ile ABD arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma 1995'ten beri yürürlükte. Bu durumu değerlendiren muhalefet milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Saul Lara, Bolivya tarihine bakıldığında, yetkililerin şimdiye kadar ikinci kez üst düzey bir güvenlik görevlisinin ABD'ye iadesini onayladığını belirtti.

Önceki örnek, 1995'te, Bolivya'nın eski asker kökenli lideri General Luis Garcia Meza'ya yakın olduğu bilinen eski İçişleri Bakanı ve Uyuşturucuyla Mücadele Şefi Albay Faustino Rico Toro'nun, Miami'deki ABD makamlarına teslim edilmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı