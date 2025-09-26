Bolşoy Bale ve Orkestrası İstanbul'da ilk kez "Romeo ve Juliet" ile sahnede

Bolşoy Bale ve Orkestrası İstanbul'da ilk kez "Romeo ve Juliet"i sahneledi

Dünyanın köklü bale topluluklarından Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Topluluk, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelediği "Romeo ve Juliet" ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Sanat yönetimi ve Vaziev'in değerlendirmesi

Bolşoy Bale Topluluğunun Sanat Direktörü Makhar Vaziev, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada Bolşoy Tiyatrosu'nun Rus halkının önemli tiyatrolarından biri olduğunu ve özellikle bale alanında merkezi bir konumda bulunduğunu vurguladı. Vaziev, topluluğun güncel çalışmalarına ilişkin olarak "Gerçekten usta olan, işinde fark yaratanlarla çalışıyoruz. Yeni simaları tanıtıyoruz. Dolayısıyla biz çok aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ve şu anda geri bildirimlerden memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Romeo ve Juliet eseri, herkesin göz bebeği" diyen Vaziev, eserin evrensel bir aşk ve sevgi teması taşıdığını; Sergey Prokofyev ile Leonid Lavrovski'nin bu büyük esere müzik ve koreografi açısından önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Vaziev ayrıca eserin Galina Ulanova için yazıldığını ve İstanbul'da dünyanın çeşitli noktalarında gördükleri ilgiyi beklediklerini söyledi.

Sahne, ekip ve repertuvar

Topluluk, yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekip ile AKM sahnesinde yer aldı. Topluluk, yarın yeniden "Romeo ve Juliet"i; 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.

İlk olarak 1940'da sahnelenen "Romeo ve Juliet"in müziği Sergey Prokofyev, koreografisi ise Leonid Lavrovski tarafından hazırlandı. Lavrovski'nin prodüksiyonunda Verona kronikleri, Orta Çağ aşk anlatıları ve tarihi dans geleneklerinden esinlenmeler dikkat çekiyor.

"Kuğu Gölü"nün prömiyeri 1877'de yapıldı; eser, Pyotr Çaykovski tarafından Bolşoy Tiyatrosu için bestelenen ilk bale olma özelliğini taşıyor. Eserin koreografisinde Marius Petipa, Lev Ivanov, Aleksandr Gorski ve Yuri Grigoroviç gibi Rus usta sanatçıların imzaları bulunuyor.

Prodüksiyon ve orkestra

Özgün dekor ve kostümlerle AKM sahnesine taşınan gösteri, orkestra şefi Anton Grishanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde gerçekleştirildi.

Dünyanın köklü bale topluluklarından Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında ilk kez kentte sanatseverlerle buluştu. Üyeleri arasında uluslararası yarışmalarda ödül kazanmış müzisyenler ile Rusya'nın onur ve halk sanatçılarının yer aldığı topluluk, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak "Romeo ve Juliet" eserini sahneledi.