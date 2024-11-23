Bolton'dan Gorka'ya Sert Eleştiri: 'Sahtekar' Dedi

Bolton, Trump'ın Atamasını Eleştirdi

ABD'de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Donald Trump’ın terörle mücadelede göreve getirdiği Sebastian Gorka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bolton, Gorka’yı "sahtekar" olarak nitelendirerek, onun ABD hükümetinde yer almasını istemediğini belirtti.

Gorka'nın Ataması ve Bolton'un Yorumları

Bolton, CNN'e verdiği demeçte, Trump’ın Gorka’yı terörle mücadelede Kıdemli Direktör olarak atamasının iyi bir işaret olmadığını ifade etti. "Sebastian Gorka bir sahtekar. Onun hiçbir ABD hükümetinde yer almasını istemezdim," diyen Bolton, Gorka'nın pozisyonunda kalmasının ise kişisel olarak onu memnun ettiğini vurguladı.

Bolton, Gorka'nın Trump tarafından sadece "Evet, efendim" deme özellikleri nedeniyle seçildiğini savunarak, "Bence o, pozisyonunu tamamen Donald Trump'a borçlu olan birine mükemmel bir örnek," ifadelerini kullandı.

Matt Gaetz Eleştirisi

Bolton, daha önce Trump'ın eski Kongre üyesi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanlığına aday göstermesini de eleştirmiş, bunu Trump'ın yaptığı "en kötü seçim" olarak tanımlamıştı. Gaetz, cinsel ilişki ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz, 21 Kasım'da adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Trump, olayla ilgili kamuoyundaki baskılara rağmen, Gaetz hakkında hazırlanan raporun açıklanmasına karşı çıkmış ve bu durum, Kongredeki Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara yol açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.