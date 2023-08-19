Bolu Abant'ta ölümlü kaza! Bariyere çarpan araç paramparça oldu!

Bolu'da bir otomobilin Abant Milli Parkı yolu üzerindeki beton bariyere çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada ortadan ikiye ayrılan araçta bulunan 2 kişiden birisi öldü, diğeri de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Hancı'nın kullandığı bir otomobil, Abant'tan D-100 otoyoluna giderken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ortadan ikiye bölünürken aracın bir parçasının yolun kenarındaki su kanalına savrulduğu görüldü.





Meydana gelen kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Ali Hancı, kaza yerinde hayatını kaybederken, yolcu koltuğunda oturan H.İ.'nin yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken polis olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler sırasında kaza yapan otomobilde hız göstergesinin 100 km'de durduğu ortaya çıktı.