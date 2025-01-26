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Bolu Baro Başkanı Barut'tan Yangın Soruşturması Açıklamaları

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya'da çıkan yangının soruşturmasında bilirkişi raporlarının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:11
Bolu Baro Başkanı Barut'tan Yangın Soruşturması Açıklamaları

Bolu Baro Başkanı Barut, Yangın Soruşturmasının Detaylarını Açıkladı

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının soruşturma sürecinde yaptığı açıklamalarda, kimin kusurlu olduğunun tespiti için bilirkişi raporlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bilirkişi Raporları Hayati Öneme Sahip

Bolu Adliyesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barut, şu ana kadar yapılan tutuklamaların gerekçesinin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet verme” suçu olduğunu ifade etti. Ayrıca, adli kontrol tedbiri konan kişilerin de aynı suçla ifadesinin alındığını sözlerine ekledi.

Soruşturma Sürecinde Detaylı Sorgulamalar

Yangının nasıl meydana geldiği, olayın ardından ne gibi işlemlerin yapıldığı ve otelin daha önce denetimlerinin yapılıp yapılmadığı gibi konularda şüphelilere soru sorulduğunu belirten Barut, yangın söndürme cihazlarının işlevselliği ile ilgili sorgulamaların da yapıldığını aktardı.

Gerçeklerin Ortaya Çıkması Sağlanmalı

Barut, gözaltı sayısının artma olasılığı hakkında gelen sorulara, “Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bizim için çok önemli.” yanıtını verdi. Olayla ilgili sorumluluğu bulunanların cezalandırılması gerektiğini söyleyen Barut, bilirkişi raporlarının denetim, ruhsat verme ve yetkilerin belirlenmesi gibi konularda açıklık getireceğini vurguladı.

Denetimleri İhmali Olanların Tespiti Kritik

Otelin denetimi ile ilgili görevini ihmal eden kurumlar ve şirketlerin de belirlenmesi gerektiğini belirten Barut, böylece soruşturmanın daha şeffaf ve net bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Titizlikle Devam Eden Soruşturma

Barut, şüphelilerin ifadeleri üzerinden diğer kişilerin de ifadelerine başvurulduğunu ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi. “Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı dikkatlice sürdürüyor.” dedi.

Müştekiler Adına Katılma Talebi

Soruşturma tamamlandıktan sonra müştekiler adına baro olarak katılma talebinde bulunacaklarını ifade eden Barut, aynı zamanda avukatı olmayan şüpheliler için sürekli avukat bulundurduklarını belirtti. Soruşturmanın hızla sonuçlanması ve maddi gerçeklerin gün yüzüne çıkması için avukatların ifadelerde yer aldığını belirtti.

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