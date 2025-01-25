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Bolu Baro Başkanı Sinan Barut: Yangın Soruşturmasında Hak Kaybı Olmayacak

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:29
Bolu Baro Başkanı Sinan Barut: Yangın Soruşturmasında Hak Kaybı Olmayacak

Bolu Baro Başkanı'ndan Yangın Soruşturması Açıklaması

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın olayıyla ilgili soruşturma sürecinin titizlikle takip edildiğini bildirdi. Barut, yangına müdahale edilememesiyle ilgili bilgilerin iddianame veya bilirkişi raporu hazırlandığında netleşeceğini ifade etti.

Soruşturma Süreci ve Tutuklamalar

Bolu Adliyesi önünde gazetecilere konuşan Barut, yangın nedeniyle tüm ülkeye başsağlığı dileyerek, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi. Barut, şunları kaydetti: "Bildiğimiz kadarıyla bilirkişi heyeti otelde incelemelerine devam ediyor. Sulh ceza hakimliği tarafından, otel sahibi ve genel müdürü dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi ise halen gözaltında ve bugün itibarıyla adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor."

Hak Kaybı Olmaksızın Takip Ediliyor

Barut, Bolu Barosu olarak vefat edenlerin, yaralıların ve yakınlarının haklarının korunması için süreci dikkatle izlediklerini belirtti. "Soruşturmaların titizlikle devam etmesi önem taşıyor; delil karartılmasının önüne geçmek için başsavcılıkla bizzat takip ediyoruz," dedi. Barut, soruşturmanın her aşamasında hem şüpheliler hem de mağdurlar açısından hak kaybı olmaması için sürekli olarak adliyede bulunduklarını vurguladı.

Yangının Sebebi ve Detaylar

Yangınla ilgili gelen ifadeleri değerlendiren Barut, yangının başlangıç yerinin restoran kısmı olduğunu düşündüklerini belirtti. "Yangın başladıktan sonra müdahale edilmeye çalışmışlar; ancak otelin yapısının ve yangın öncesi önlemlerin eksik olması nedeniyle yangın hızla yayıldı," diye ekledi.

Barut, "Yangının nasıl ve neden kontrol altına alınamadığı konuları yalnızca bilirkişi raporu ve iddianame tamamlandığında netlik kazanacak. Şu an için sorgulamada elde edilen bilgiler ışığında ilerleniyor. Yangın güvenlik sistemlerinin varlığı ve işlevselliği de incelenecek," şeklinde konuştu.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Bolu Adliyesi önünde gazetecilere konuya ilişkin açıklamada...

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Bolu Adliyesi önünde gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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