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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kartalkaya'daki Otel Yangını Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili denetim yetkisi olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:42
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kartalkaya'daki Otel Yangını Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kartalkaya'daki Otel Yangını Hakkında Konuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otel yangını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özcan, yangın mahallinde yaptığı basın toplantısında, gece boyunca Grand Kartal Oteli'ndeki yangını söndürmek ve can kaybını azaltmak için büyük bir mücadele verildiğini ifade etti.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına atıfta bulunan Özcan, "Bu otelin denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir çünkü bu otel Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmıştır." dedi.

Otelin, Bolu Belediyesi İtfaiyesinden aldığı yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu hatırlatan Özcan, "2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde bir rapor verilmemiştir." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı ve burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığıdır." ifadelerini kullandı.

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