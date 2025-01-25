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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Yangın Açıklaması: 'İtfaiye Müdürü Korkmuş Olabilir'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangınla ilgili itfaiye müdürünün korkmuş olabileceğini belirtti, muhalefet tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 00:32
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Yangın Açıklaması: 'İtfaiye Müdürü Korkmuş Olabilir'

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Tartışmalı Açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, itfaiye müdürünün yangınla ilgili durumu bildirmekten korkmuş olabileceğini ifade etti.

Başkan Özcan'ın Açıklamaları

Özcan, Sözcü TV'de canlı yayınlanan programda, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" dedi.

Özcan, yangından sonra yapılan başvurular hakkında bilgi sahibi olduğunu ve öncesinde itfaiyenin duruma müdahale ettiğini ancak başvuru sahibinin geri çekildiğini belirtti. Bu bilgiyi Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendiğini dile getirdi.

Tepkiler ve Eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı'nın ifadeleri, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü. Vicdan mı bu şimdi?" diyerek tepkisini dile getirdi ve korku nedeniyle bir kişinin denetimi bildirmediğinin vurgusunu yaptı.

Yangın olayında 78 kişinin hayatını kaybetmiş olması, kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Bu trajik olayla ilgili sorumluların kimler olduğu üzerine birçok soru işareti ortaya çıkarken, Özcan’ın açıklamaları da tepkilere yol açtı.

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