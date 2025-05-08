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Bolu'da 16 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Ormanda Yakalandı

Bolu’da, 16 yıl 8 ay hapis cezası olan E.S. ormanda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:50
Bolu'da 16 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Ormanda Yakalandı

Bolu'da Hükümlü Çarpıcı Bir Şekilde Yakalandı

Bolu'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., saklandığı ormanda Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlünün İzini Süren Jandarma Ekipleri

İl Jandarma Komutanlığı, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, E.S.'nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan arandığı ve ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan operasyonda, firari hükümlü etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda...

Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.

Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda...

Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.

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