Bolu'da 16 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Ormanda Yakalandı

Bolu'da Hükümlü Çarpıcı Bir Şekilde Yakalandı
Bolu'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., saklandığı ormanda Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hükümlünün İzini Süren Jandarma Ekipleri
İl Jandarma Komutanlığı, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, E.S.'nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan arandığı ve ormanlık alanda saklandığı belirlendi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan operasyonda, firari hükümlü etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.
Bolu'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ormanda yakalandı.