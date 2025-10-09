Bolu’da 24 Okul İçin Güçlendirme: 17’si Pamukkale Üniversitesi’nde İnceleniyor

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, kentte yürütülen eğitim çalışmaları, projeler ve yeni eğitim öğretim yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında bilgi verdi.

Güçlendirme ve yık‑yap çalışmaları

Öncü, deprem bölgesinde yer alan Bolu’daki okulların deprem ve yangın güvenliği bakımından iyi durumda olduğunu vurguladı. Okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin düzenli olarak yapıldığını belirten Öncü, kantinlerden yangın tertibatına kadar kapsamlı kontroller yürütüldüğünü söyledi.

Öncü, bu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İş sağlığı, güvenliği konusunda güçlü bir iliz. Düzenli olarak okullarımızda iş sağlığı, güvenliği boyutuyla denetim yapılmaktadır. Kantinden tutun yangın tertibatına, yangın merdivenlerine kadar her türlü denetimden geçmektedir. Pandemiden bu yana ilimiz, okul güçlendirme ve yık-yap konusunda çok yol almış. Çok sayıda okulumuz güçlendirilmiş, yık-yap gerçekleştirilmiş ve halen de devam ediyor. Bu sene 24 okulumuzla ilgili güçlendirme ve yık-yap önerisinde bulunduk. Bunların 17'si bu hafta itibarıyla Pamukkale Üniversitesinden hocalarımız tarafından inceleniyor. Bu hafta da karot örneklerini aldılar. İlk izlenimimiz okullarımızın çok vahim durumda olmadığı, genel itibarıyla yapılan incelemede küçük güçlendirmelerle okullarımızın kısa zamanda eğitim öğretime hazır hale gelebileceği."

Kılık‑kıyafet genelgesi ve eğitim yılı hazırlıkları

Öncü, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı genelgesine değinerek, kıyafet konusunda daha titiz davranılması gerektiğini aktardı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Öncü, "Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusunda daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili genelge yayımladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerde bulunduk." diye konuştu.

Gençlik Üniversitesi ve mesleki eğitim projeleri

"Gençlik Üniversitesi" projesi kapsamında lise öğrencilerinin üniversiteleri ziyaret ederek ilgi duydukları bölümler hakkında bilgilendirildiğini söyleyen Öncü, meslek liseleriyle ilgili çalışmalarını da anlattı. Turizm ve otelcilik liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdam konusunda sıkıntı yaşamadığını, hem il içindeki hem de il dışındaki otellerde kolaylıkla iş bulduklarını belirtti.

Meslek liselerine yönelik algıyı değiştirmek gerektiğini vurgulayan Öncü, Bulgaristan’daki Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi ile yapılan protokole değindi ve şunları aktardı: "Dedik ki, 'Mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında öğrenim görmek, staj yapmak isterlerse bunu siz sağlayın.' Bunu sağlayacaklar ve istihdam garantisi sağlıyorlar."

Özetle, Bolu’da hem fiziksel altyapı güçlendirme çalışmaları hem de mesleki eğitimde işbirlikleriyle öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesine öncelik veriliyor.

