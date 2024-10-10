Bolu'da 24 Saat Sürecek Büyük Deprem Tatbikatı

Bolu'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirilecek

Bolu, 12 Kasım tarihinde 24 saat sürecek bir deprem tatbikatına ev sahipliği yapacak. Bu tatbikat, Türkiye genelinde çeşitli illerde aynı anda gerçekleştirilecek.

Tatbikatın Detayları

Valilik tarafından düzenlenen Ekim Ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, AFAD İl Müdürü Ümit Doğan, tatbikata dair bilgi verdi. Doğan, tatbikatın senaryosunun Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak illerini etkileyen 7.2 büyüklüğündeki bir depremin simülasyonu üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Amaç ve Beklentiler

Tatbikatta, afet yönetim süreçlerinin etkinliğinin test edilmesi, müdahale ekiplerinin performanslarının değerlendirilmesi ve kaynakların kapasitesinin ölçülmesi gibi önemli hedefler belirlendi. Doğan, "Tatbikatın gerçekleşeceği bölgelerde, 1 milyon 314 bin 742 kişinin ve 382 binden fazla binanın olumsuz etkilenmesi bekleniyor," ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve Hazırlıklar

Tatbikata, Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir gibi illerden AFAD ekipleri de katılacak. Toplantıda, tatbikatın ilk 24 saatinin kesintisiz geçeceği ifade edildi. Vali Aydın, tatbikatın gerçek zamanlı Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaşım sürelerinin ölçülmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Bu tatbikat, bölgede olası bir afet senaryosuna karşı hazırlık düzeyini artırmayı hedefliyor. Tatbikatın geçerli sonuçları, gelecekteki afet yönetim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bolu'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısında, 12 Kasım'da 17 ilin desteğiyle 24 saat sürecek deprem tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.

Bolu'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısında, 12 Kasım'da 17 ilin desteğiyle 24 saat sürecek deprem tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.