Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği

Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosu ile kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi

Senaryo: Gübre fabrikasında yangın, göçük ve KBRN tehdidi

TAMP-Bolu Afet Müdahale Planı kapsamında Akpınar Mahallesi'ndeki metruk bir binada düzenlenen tatbikatta, Bolu merkezli 5,8 büyüklüğünde deprem sonrası bir gübre fabrikasında yangın çıktığı ve enkazda göçükler oluştuğu ihbarı üzerine müdahale gerçekleştirildi.

Fabrikada kimyasal depolama alanları bulunması nedeniyle, olay yerine çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri Bolu AFAD İl Müdürlüğü'nde toplandı ve koordineli çalışma başlatıldı.

AFAD KBRN, itfaiye, JAK (Jandarma Arama Kurtarma), MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma), BAKE (Bolu Arama Kurtarma), İHH Arama Kurtarma, SAK (Sağlık Arama Kurtarma), CEKUT (Cezaevi Arama Kurtarma), KARAKURT (Köroğlu Arama Kurtarma) ekipleri ile diğer afet grupları sahaya sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemlerini aldıktan sonra itfaiye yangını söndürdü. AFAD KBRN ekipleri fabrikada ölçümler yaparak sızıntı tespit edilen bölgeleri güvenli hale getirdi.

Arama-kurtarma ekipleri enkaz içinde mahsur kalanları tespit edip kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazda mahsur kalan 4 yaralı, sedye ve halatla kurulan havai hatlar aracılığıyla çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Tatbikat sırasında enkaz bölgesine girmeye çalışan bazı yakınları, kolluk kuvvetleri tarafından engellendi ve güvenlik sağlandı.

Ayrıca, çevrede oluşturulan güvenli alanlara AFAD tarafından kurulan çadır kentte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma kurumları tarafından ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Gerçekçi senaryo ve çok kurumlu katılım, tatbikatın etkinliğini artırarak olası bir deprem sonrası müdahalelerin koordinasyonunu test etti.

