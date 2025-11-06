Bolu'da 5 kilometrelik hayalet ağ toplandı: 500 balık canlı kurtarıldı

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde 5 kilometrelik misina ağı toplandı; ağdan 500 balık canlı kurtarıldı, 300 gölete bırakıldı, 200 anaç için Gölköy'e gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:48
Taşlıyayla Göleti'nde gerçekleştirilen tarama

Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göletinde yapılan çalışmada, gölete yasadışı olarak bırakılmış 5 kilometre uzunluğunda misina ağı tespit edilerek toplandı.

Ağa takılan 500 balık canlı olarak kurtarıldı. Bu balıklardan 300'ü gölete salınırken, 200'ü anaç olarak kullanmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.

Çalışma, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

