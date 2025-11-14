Bolu'da 6 Köpeğin Kovaladığı Genci Korna İle Kurtaran Sürücü: Mert Gözüaçık

Olayın ayrıntıları

Geçtiğimiz gün Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir genç, sokak köpeklerinin aniden peşine düşmesiyle koşmak zorunda kaldı. O sırada yoldan geçen sürücü Mert Gözüaçık, durumu görerek anında müdahale etti.

6 köpek tarafından kovalanan genci, Gözüaçık aracının korna sesiyle uzaklaştırdı. Ardından genci arabasına alarak güvenli şekilde evine bıraktı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücünün açıklaması

Gözüaçık, olayı şu sözlerle anlattı: "Eşimle işimden evime dönerken, gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi'nde bu olay meydana geldi. 5-6 tane köpek, kardeşimizi kovalıyordu, bende araçla aralarına girerek engel olmaya çalıştım. Arabama aldım, evine kadar bıraktım. Korkmuş, nefes nefese kalmış. 200-300 metre koşturmuş biz anca yetiştik."

Yetkililerin gereğini yapacağını belirten Gözüaçık, "Biz bu paylaşımı yetkilileri eleştirmek için yapmadık. Yetkililer gereğini yapacaktır. Hayvanlarımız canlarımız ama en önemlisi insanlarımız. İyilik iyidir" dedi.

MERT GÖZÜAÇIK