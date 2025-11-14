Bolu'da 6 Köpeğin Kovaladığı Genci Korna İle Kurtaran Sürücü: Mert Gözüaçık

Bolu Paşaköy'de 6 köpeğin kovaladığı genci korna sesiyle uzaklaştırıp arabasına alan Mert Gözüaçık, genci evine kadar bıraktı; o anlar araç kamerasında.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:53
Olayın ayrıntıları

Geçtiğimiz gün Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir genç, sokak köpeklerinin aniden peşine düşmesiyle koşmak zorunda kaldı. O sırada yoldan geçen sürücü Mert Gözüaçık, durumu görerek anında müdahale etti.

6 köpek tarafından kovalanan genci, Gözüaçık aracının korna sesiyle uzaklaştırdı. Ardından genci arabasına alarak güvenli şekilde evine bıraktı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücünün açıklaması

Gözüaçık, olayı şu sözlerle anlattı: "Eşimle işimden evime dönerken, gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi'nde bu olay meydana geldi. 5-6 tane köpek, kardeşimizi kovalıyordu, bende araçla aralarına girerek engel olmaya çalıştım. Arabama aldım, evine kadar bıraktım. Korkmuş, nefes nefese kalmış. 200-300 metre koşturmuş biz anca yetiştik."

Yetkililerin gereğini yapacağını belirten Gözüaçık, "Biz bu paylaşımı yetkilileri eleştirmek için yapmadık. Yetkililer gereğini yapacaktır. Hayvanlarımız canlarımız ama en önemlisi insanlarımız. İyilik iyidir" dedi.

