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Bolu'da Ambulans ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:53
Bolu'da Ambulans ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da Kaza: Ambulans ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kaza, Ankara-Zonguldak kara yolunun Mengen kesimindeki ışıklı kavşakta gerçekleşti. Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk eden Halil K. yönetimindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans, Ali Osman K. idaresindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralı İhbarı ve Müdahale

Kaza sonrasında, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Ali Osman K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ambulansa taşındı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Diğer Yolcular

Kazada hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen Ali Osman K'nın kızı ile ambulansın sürücüsü ve personeli de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Ayrıca, kist kanaması şikayeti ile Bartın'dan Ankara'ya sevk edilen hasta için olay yerine başka bir ambulans çağrıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın yaşandığı anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

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