Bolu'da Bıçakla Tehdit Edilen Market Kasiyeri Soyuldu: Sanık Hâkim Karşısında

Bolu'da Zincir Markette Soygun Davası Başladı

Bolu'da bir zincir markette, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki parayı gasbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından ev hapsinde olan sanık Işık D. ile market çalışanı D.İ. ve müdürü S.Ç. katıldı.

Duruşma ve Sanığın Savunması

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Işık D., "Evden çıkarken yanıma bıçak aldım ve korkutmak amacıyla üzerine kırmızı pastel boya sürdüm. Markete girdim, bıçak o an cebimdeydi. Kasiyer D.İ'ye bıçağı göstererek kasadaki parayı çıkarmasını istedim," dedi.

Kasıyere korkarak 700 lira verdiğini söyleyen sanık, daha sonra market ofisine geçerek içeride bulunan bir kadına da bıçağı göstererek para istediğini ifade etti. Işık D., "Sayılmaktan yaklaşık 2 bin lira aldım. Büyük kasada ise 70-100 lira vardı," şeklinde konuştu.

Market Çalışanının İfadesi

Market çalışanı D.İ., sanığın kendisini bıçakla tehdit ettiğini belirterek, "Önce kasadaki paraları aldı. Ardından beni ofise götürdü. Ofiste sadece bir kasa vardı. Masanın üzerindeki paraları sanık kendisi aldı," dedi. D.İ., durumu polisi bildirmek için KADES uygulamasını kullandığını da sözlerine ekledi.

Market Müdürünün Tanıklığı

Market müdürü S.Ç., ofiste olduğu sırada sanığın içeri girerek paraları almaya çalıştığını anlattı. S.Ç., sanığın bilgisayarlara zarar verdiğini ve kendilerinin lavaboya kaçmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dava Süreci ve Sonuç

Mahkeme heyeti, sanık Işık D. hakkında ev hapsinin devamına karar verirken, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi. Olay, 4 Ekim 2024'te Kültür Mahallesi'ndeki markette gerçekleşmişti ve sanık olaydan yaklaşık 2 saat sonra Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanmıştı.