Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Bolu'da Bıçaklı Kavga Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta çıkan bıçaklı kavga sonucu 17 yaşındaki Enes Mohammed Khalaf hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

İddiaya göre, iki grup arasında meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine Irak uyruklu H.S., yine aynı uyrukta bulunan Enes Mohammed Khalaf A.N.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile 112 Acil sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Mohammed Khalaf kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan H.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.