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Bolu'da Çevre Kirliliğine 16 İşletmeye 12,5 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Bolu'da çevreyi kirleten işletmelere toplam 12,5 milyon lira ceza verildi, 61 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:05
Bolu'da Çevre Kirliliğine 16 İşletmeye 12,5 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Bolu'da Çevre Kirliliğine Yönelik Sert Önlemler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu'da çevre kirliliğine neden olan 16 işletmeye toplamda 12,5 milyon lira ceza kesti. Ayrıca, 61 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı Üzerindeki Denetimler

Gerede bölgesinde artan su kirliliği ihbarları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyetler tespit edildi. Son iki ayda yapılan 39 denetimde, 15 işletme tarafından çevre yasalarının ihlal edildiği belirlendi.

Bolu Belediyesi'ne Cezai İşlem

Bolu Belediye'sine ait atıksu arıtma tesisinde yapılan kontrollerde, atıkların sadece bir kısmının arıtılmakta olduğu ve büyük bölümünün Büyüksu Deresi'ne doğrudan deşarj edildiği tespit edildi. Bu denetim neticesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

Gelecek Adımlar

Bakanlık yetkilileri, çevre koruma önlemlerini almak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Sorumlular hakkında adli sürecin de başlatıldığı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

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