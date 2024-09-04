Bolu'da Çevre Kirliliğine Sebep Olan Firmaya Üçüncü Ceza

Bolu'daki Beyaz Et Firmasına Üçüncü Ceza

Bolu'da, çevre kirliliği sebebiyle daha önce iki kez ceza alan bir beyaz et firması, atık su arıtma işlemi yapmadan derelere boşaltma yaptığından dolayı 3 milyon 480 bin lira ceza ile cezalandırıldı.

Denetim ve Ceza Süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Büyüksu Deresi üzerindeki denetimlerini sürdürerek, Vakıfgeçitveren köyü bölgesindeki firmanın atık suyunu arıtma sistemine dahil etmeden dereye bıraktığını tespit etti.

Elde edilen bulgular neticesinde, firmaya toplamda 3 milyon 480 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, firma hakkında "çevreyi kasten kirletmek" suçu ile ilgili olarak da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Daha Önceki Cezalar

İl Müdürlüğü tarafından yapılan önceki denetimlerde, aynı firmaya 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira tutarında idari cezalar verilmişti. Bunun yanı sıra, atık sularını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne boşaltan iki beyaz et firması ile bir patates fabrikasına da 1 milyon 160 bin ile 3 milyon 480 bin lira arasında değişen cezalar uygulandı. Sonuç olarak, çevreyi koruma çabaları kapsamında, bu tür ihlallerin önüne geçilmesi için gerekli adımlar atılıyor.