Bolu'da Çocuk Parklarında Sigara Yasağı: Başkan Tanju Özcan'dan Ağır Ceza Önerisi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara yasağı ve izmarit atanlara en üst sınırdan ceza ile belediye personeline bir aylık maaş kesintisi önergesini meclise sundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:43
Bolu'da Çocuk Parklarında Sigara Yasağı İçin Önerge

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara içilmesinin yasaklanmasını ve park çevresine izmarit atanlara en üst sınırdan ceza uygulanmasını içeren önergeyi belediye meclisine sundu.

Meclise Sunulan Önerge

Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin kasım ayı birinci oturumunda bütçe komisyonunda görüşülmesi için önergeyi verdi. Başkan Özcan, "Çocuk parklarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceza ve Uygulama Detayları

Önergede, yasağa uymayanlara kanunun verdiği en üst sınırdan zabıta tarafından ceza kesilmesi istendi. Ayrıca, çevreyi kirletenlerin belediye personeli olması durumunda bir aylık maaş kesinti cezası uygulanması önerildi.

Daha önceki meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen karar uyarınca yere izmarit ve çöp atanlara 152 bin 895 liraye kadar para cezası uygulanabilecek.

Başkan Özcan, önergesini özetleyerek, "Eğer ’kendinizden başlayın’ diyenlere karşı da, parklarda veya sokakta yere izmarit atan belediye personeline bir maaş kesinti yapmayı önerge olarak sunuyoruz" dedi.

