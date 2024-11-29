Bolu'da Dehşet: Eşi ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 54 Yıl 2 Ay Hapis

Bolu'daki Kanlı Olayda Cezanın Detayları

Bolu'da, 19 Nisan tarihinde meydana gelen bir cinayet vakasında, eşi Meltem Z. (35) ve kayınpederi Turgut D. (63) bıçakla öldürülmüş, kayınvalidesi Emine D. yaralanmıştı. Olayın ardından tutuklanan sanık Serkan Z. (36), Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Sanık Kendini Böyle Savundu

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Serkan Z., eşinin kendisini aldattığını iddia ederek olay anında kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Suçlamaları reddeden sanık, "Olayı daha önceden planlamadım. Beraatimi istiyorum. Kimseyi isteyerek öldürmedim. Çok pişmanım ama artık bana yapılanları kaldıramadım," diyerek pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Mahkeme Kararını Verdi

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan 18 yıl 4 ay, kayınpederine yönelik "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi ile 25 yıl ve kayınvalidesine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın toplam ceza süresi 54 yıl 2 ay olarak belirlendi.

Olayın Ardından Yaşananlar

19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, Serkan Z. olayın ardından kaçmış, ancak kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. İddianamede, eşine karşı kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik kasten öldürme suçundan müebbet ve kayınvalidesine karşı silahla yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.