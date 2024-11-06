Bolu'da Derede Ölü Bulunan Yaşlı Adam Kimliği Belirlendi

Bolu'da Derede Ölü Bulunan Yaşlı Adam

Bolu'da, kendisinden haber alınamayan yaşlı bir adam derede ölü halde bulundu.

Mehmet Eyvazoğlu Olayı Fark Etti

Çayırköy köyündeki bahçesine giden Mehmet Eyvazoğlu, su çekmek amacıyla Gücüksu Deresi'ne hortum uzatırken bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Olayın İhbarı ve Kurtarma Çalışmaları

Eyvazoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde dereden bir ceset çıkardı.

Cesedin Kimliği Açıklandı

Yapılan incelemeler sonucunda, suya düşerek kaybolduğu bildirilen 77 yaşındaki Hasan Hüseyin Ayhan'a ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp İncelemesi

Ayhan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, derede ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, derede ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.