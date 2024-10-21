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Bolu'da Direksiyonu Çıkartıp Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

Bolu'da direksiyonunu çıkararak otomobil kullanan sürücünün ehliyeti askıya alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:38
Bolu'da Direksiyonu Çıkartıp Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

Bolu'da Tuhaf Olay: Otomobilin Direksiyonu Çıkarıldı

Bolu'da, sosyal medya hesabından direksiyonunu çıkararak otomobil kullandığını gösteren videolar paylaşan bir sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Sosyal Medyada Başına Gelenler

D-100 kara yolunda Ankara istikametine doğru seyir eden B.E, otomobilinin direksiyonunu çıkararak, aynı yönde geçen bir minibüsteki bir vatandaşa verdi. Ardından aracı parmaklarıyla sürmeye devam eden sürücü, bu görüntüleri kaydederek sosyal medya platformunda yayınladı.

Yasaların Cezası

B.E, paylaşımının ardından hızla yer tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, emniyet işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.E, ayrıca idari para cezası ile karşılaştı. Sürücünün ehliyeti, 3 ay süreyle askıya alındı. Bu olay, trafikte alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadan yapılan dikkatsiz davranışların sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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