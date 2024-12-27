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Bolu'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da doğal gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni kombiye ait borunun yerinde olmaması olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:01
Bolu'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da Doğal Gazdan Etkilenen Aile Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da, doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 birey hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. Aile bireyleri, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

415 yaşındaki Murat Ö. ve eşi Nesrin Ö. (41) ile çocukları Kuzey Mirza (16), Ela (11) ve Güney (12), gelen sağlık ekipleri tarafından ilk muayeneye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda aile üyelerinin doğal gazdan etkilendiği belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aile, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede, kombinin doğal gaz borusunun yerinde olmadığı tespit edildi.

Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, yetkililer ve uzmanlar vatandaşı doğal gaz kullanımı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Bolu'da doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık personelinin ilk...

Bolu'da doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bolu'da doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık personelinin ilk...

Bolu'da doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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