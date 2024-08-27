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Bolu'da Eğitim Gündemi: CHP'li Özçağdaş'ın Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bolu'da eğitimcilerle buluşarak güvenlik ve ödenek konularında görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 20:24
Bolu'da Eğitim Gündemi: CHP'li Özçağdaş'ın Açıklamaları

CHP'li Eğitmenler ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" programı çerçevesinde Bolu’da eğitimcilerle buluştu. Toplantı sonrasında, CHP Bolu İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güvenlik Sorunları Üzerine Vurgular

Özçağdaş, Türkiye genelindeki okulların güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekti. “Okullarımızda güvenlik görevlisi eksikliği var. Güvenlik olmadan, öğretmenlerimize yönelik şiddet olayları yaşanıyor. Her okulda güvenlik dikkatlice sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ödenek Teklifleri ve Eğitim Destekleri

Özçağdaş, eğitim kurumlarına gönderilen ödeneklerle ilgili önerisini paylaştı: “Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki 15 milyondan fazla öğrenci için 1000 lira okul ödeneği gönderirse, bu bütçenin %1,45’ine denk geliyor. Böylece okullar, ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilirler.” dedi.

Öğretmenler Günü ve Eğitim Desteği

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak, öğretmenlere özel indirim uygulamaları getirilmesini desteklediğini belirten Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i tebrik etti. Özçağdaş, öğretmenlere verilecek eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, bir maaş tutarında olması gerektiğini dile getirdi.

Toplantı Katılımcıları

Toplantıya; CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Karagöz, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ve parti üyeleri katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sol 2), "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu’da...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sol 2), "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu’da eğitimcilerle bir araya geldi. Toplantıya, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş (sağ başta), CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Karagöz (sağda) ve CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç (solda) katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sol 2), "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu’da...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sol 2), "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu’da eğitimcilerle bir araya geldi. Toplantıya, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş (sağ başta), CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Karagöz (sağda) ve CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç (solda) katıldı.

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