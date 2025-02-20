Bolu'da Eğitime Kar Engeli: 21 Şubat'ta Okullar Kapatıldı

Bolu'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat'ta eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:07
Bolu'da Eğitime Kar Engeli: 21 Şubat'ta Okullar Kapatıldı

Bolu'da Eğitime Kar Engeli: 21 Şubat'ta Okullar Kapatıldı

Bolu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dikkate alınarak bu kararın alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokuluna, kreşlere ve özel eğitim kurumlarına çocuk gönderen kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerden çalışan personelin izin durumları ise birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Bolu'da yaşayan vatandaşların, hava koşullarına dikkat etmesi ve gerekli önlemleri alması önemle vurgulandı.

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