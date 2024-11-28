Bolu'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı, Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bolu'da Trafoda Yangın

Bolu'nun Mengen ilçesinde Çapak Deresi mevkisinde bulunan kum ocağının şantiyesindeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın, şantiye görevlilerinin hızlı bir şekilde yaptığı ihbarla, bölgeye itfaiye ve jandarma ekiplerinin gönderilmesiyle kontrol altına alınarak müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, bölgedeki elektrik akımının kesilmesinin ardından yangına müdahale ederken, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Bolu'nun Mengen ilçesinde trafoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'nun Mengen ilçesinde trafoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.