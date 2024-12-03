Bolu'da Engelli Öğrencilere Beşiktaş İmzalı Forması Sürprizi

Bolu'da, evde eğitim gören engelli öğrenciler, ardında imzalı Beşiktaş formalarıyla sevindirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "evde eğitim" programından yararlanan 11 yaşındaki Berat Allar ve 17 yaşındaki Emirhan Kalaycı'nın fanatik Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenildi. Bu durumu değerlendirerek öğrencileri sevindirmek isteyen müdürlük yetkilileri, Beşiktaş Spor Kulübü ile iletişime geçti.

Yetkililerin temin ettiği imzalı formalar, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı tarafından belirtilen öğrencilerin evlerine teslim edildi. Doğuştan kas hastası olan bu öğrenciler, imzalı Beşiktaş formalarını görünce mutluluklarını gizleyemediler.

Destekleyici Sözler

Uygulama hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, evde eğitim hizmeti alan öğrencileri her zaman desteklediklerini, eğitim sürecinde onların yanlarında olmayı önemsediklerini belirtti. Öncü, "Bu öğrencilerimiz çeşitli nedenlerle okula devam edemese de biz onları evde eğitim vererek destekliyoruz. Bu tür sosyal projelerle de yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.