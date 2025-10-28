Bolu'da Eşi Tarafından Vurulan Hilal B. Toprağa Verildi — Zanlı Koca Tutuklandı

Mudurnu'da eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Hilal B.'nin cenazesi toprağa verildi; zanlı koca Engin B. tutuklandı, çocuklar devlet korumasına alındı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:49
Bolu'da Eşi Tarafından Vurulan Hilal B. Toprağa Verildi — Zanlı Koca Tutuklandı

Bolu'da Eşi Tarafından Vurulan Hilal B. Toprağa Verildi

Mudurnu'da cenaze töreni ve adli süreç

Hilal B.'nin cenazesi, yakınları tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi morgundan alındı. Öğle vakti Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Sürmeli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili olarak, eşini vurarak öldüren Engin B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayın ayrıntılarına göre, Taşkesti beldesi Karamurat köyü'nde yaşayan Hilal B. (28), tartıştığı eşi Engin B. (35) tarafından av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının...

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Silahlı Saldırı: Anadolu Sanayi Sitesi'nde 12 Kişi Yaralandı
2
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde
3
Yayıncılar Hedef Gösteriliyor: Sektörden Tepki Geldi
4
Cumhuriyet Coşkusu: Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 102. Yıl Konseri
5
Kırklareli'de 'Cumhuriyet' Manşetli Gazeteyi Dağıtan Gazeteci Çocuklar
6
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
7
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar