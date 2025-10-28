Bolu'da Eşi Tarafından Vurulan Hilal B. Toprağa Verildi — Zanlı Koca Tutuklandı

Bolu'da Eşi Tarafından Vurulan Hilal B. Toprağa Verildi

Mudurnu'da cenaze töreni ve adli süreç

Hilal B.'nin cenazesi, yakınları tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi morgundan alındı. Öğle vakti Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Sürmeli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili olarak, eşini vurarak öldüren Engin B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayın ayrıntılarına göre, Taşkesti beldesi Karamurat köyü'nde yaşayan Hilal B. (28), tartıştığı eşi Engin B. (35) tarafından av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alındı.

