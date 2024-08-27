Bolu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kızık Yaylası mevkisinde seyir halindeki S.M. (45) yönetimindeki 14 KG 514 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve Hayatını Kaybeden
Olayda, otomobil sürücüsü S.M. ve araçta bulunan A.M. (7) yaralandı. Ancak, Ebru M. (40) isimli yolcu kaza sırasında maalesef hayatını kaybetti.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.