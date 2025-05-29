Bolu'da FETÖ Soruşturmasında 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Bolu'da FETÖ'ye Yönelik Soruşturma Sonuçlandı

Bolu merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) finansal yapılanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçlamalarıyla hareket edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu'da 5 ve Samsun'da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalamak için operasyona çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Y. A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48) yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın detayları ve operasyona ilişkin gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.