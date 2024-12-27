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Bolu'da Gerçekleştirilen Kuyumcu Soygunu Tatbikatı Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Bolu'da, silahlı soyguncuların yakalanması için gerçekleştirilen tatbikat, etkileyici bir senaryoyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:26
Bolu'da Gerçekleştirilen Kuyumcu Soygunu Tatbikatı Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Bolu'da Kuyumcu Soygunu Tatbikatı

Bolu'da, kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirilerek güvenlik güçlerinin çözüm yetenekleri teste tabi tutuldu. Senaryo gereği silahlı ve kar maskeli 3 kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya girerek altın çalmaya çalıştı.

Kendilerine direnen kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular, hızla altınları çantaya koyarak kaçmaya başladı. Çalan alarm sonrasında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri, kuyumcu dükkanına çıkan cadde ve sokaklar ile kentin diğer illerle bağlantı yollarında güvenlik önlemleri aldı. Sivil ve resmi ekipler, soyguncuların kaçış yönünü takip etti.

Şüphelilerin D-100 kara yolundan İstanbul istikametine kaçma girişimi, yaklaşık 10 kilometrelik bir kovalamaca sonucu son buldu. Soyguncular, araçlarından indirildikten sonra ekip otosuna bindirilerek tatbikat noktalandı.

Tatbikat, polis ekiplerinin soygun olaylarıyla nasıl başa çıktıklarını göstermesi açısından son derece başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Bolu'da polis ekiplerince kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu'da polis ekiplerince kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu'da polis ekiplerince kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu'da polis ekiplerince kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

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