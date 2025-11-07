Bolu'da Hayreddin Tokadi Türbesi'nde Tuvalet Skandalı

Hayreddin Tokadi Türbesi'nin kadınlar tuvaletinde çekilen pislik görüntüleri, ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:20
Ziyaretçiler hijyen sorunlarına tepki gösterdi

Hayreddin Tokadi Türbesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bir manevi mekan olarak biliniyor. Ancak Bolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan türbenin kadınlar tuvaletinde çekilen görüntüler, tepki topladı.

Türbeyi ziyarete gelenler, lavaboların bulunduğu alanda peçete yığınları, kirli zeminler ve kötü koku ile karşılaştı. Ortaya çıkan çirkin görüntüler, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar, kutsal kabul edilen bir ziyaret yerinde böyle manzaraların görülmesine tepki gösterdi ve mekanın temizliği ile ilgili sorumlulardan önlem alınmasını talep etti.

