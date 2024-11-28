Bolu'da Hırsızlık Şüphelisi Otel Odasında Yakalandı

Bolu'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Bolu'da hırsızlık suçlamasıyla aranan bir zanlı, konakladığı otel odasında tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde gerçekleşen üç ayrı ev hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet, saat ve diğer değerli eşyaların çalındığına dair yapılan incelemeler neticesinde, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi kullanılarak hırsızlığın A.K. (26) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelinin il merkezinde bir otelde konakladığı bilgisine ulaşan ekipler, otelin ilgili odasına düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklama kararı alındı.

Olay, bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekerken, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, konakladığı otelde gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.