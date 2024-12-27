Bolu'da İçme Suyundan Zehirlenme Davası Devam Ediyor

Bolu'nun Yuva köyünde 2 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, 147 kişinin zehirlenmesine yol açan içme suyu olayıyla ilgili olarak, 5 sanığın yargılanmasına devam edilmektedir. Yargılamanın yapılmakta olduğu Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz yargılanan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve avukatları duruşmada hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Dava sürecinde mahkeme heyeti, olayda etkilenen 147 kişi için Adli Tıp Kurumundan istenen sağlık raporlarının 2'sinin henüz gelmediğini bildirdi. Durum böyle olunca, duruşma sağlık raporlarının beklenmesi, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması ve sanıklar ile avukatların savunmalarını hazırlamaları için 21 Nisan 2025'e ertelendi.

Olayın Gelişimi

Olay, 2022 yılının Temmuz ayında, Kurban Bayramı'nın ardından Yuva köyünde yaşandı. İçme suyundan kaynaklı olarak, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 148 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurmuş; bu hastalıklardan biri olan Eyüp Ertem hayatını kaybetmiştir. Diğer 147 kişi ise taburcu edilmiştir. Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edilen bazı hastalarda, kanlı ishal, anemi ve akut böbrek yetmezliği gibi şikayetlerle Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konulmuştur.

Yapılan araştırmalara göre, Eyüp Ertem'in yaşamını yitirmesine neden olan enfeksiyonun, şebeke suyunda tespit edilen 'koli basili' bakterisi kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar olan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktadır.