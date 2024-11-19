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Bolu’da İhtiyaç Sahiplerine 25 Akülü Tekerlekli Sandalye Bağışı

Düzce'den gelen 25 akülü tekerlekli sandalye, Bolu'daki engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla bağışlandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:48
Bolu’da İhtiyaç Sahiplerine 25 Akülü Tekerlekli Sandalye Bağışı

Bolu’da Engelli Bireylere 25 Akülü Tekerlekli Sandalye Teslim Edildi

Düzce’deki bir fabrika tarafından üretilen 25 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen bir törenle Bolu’daki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Kış Bahçesi’nde gerçekleştirilen törende, Düzce merkezli elektrikli bisiklet, skuter ve motosiklet imal eden Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) tarafından sağlanan akülü tekerlekli sandalyeler, engelli bireylerin hayatlarını daha kolay hale getirecek.

Vali Aydın'dan Teşekkür

Törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yapmış oldukları bağış için fabrika yetkililerine teşekkür etti. Aydın, “İhtiyaç sahiplerine teslim edilen bu tekerlekli sandalyeler, engelli bireylerimizin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Yardım ve Destek Faaliyetleri Devam Edecek

VOLTA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci ise şirket bünyelerinde kurdukları yardım dernekleri aracılığıyla eğitime, ihtiyaç sahiplerine ve engelli bireylere destek olmayı hedeflediklerini belirtti. İnci, faaliyetlerine devam edeceklerini vurgulayarak toplum yararına projelerin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de bulunan bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 25 akülü tekerlekli sandalye...

Düzce'de bulunan bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 25 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle Bolu'daki engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, engelli vatandaşlarla sohbet etti.

Düzce'de bulunan bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 25 akülü tekerlekli sandalye...

Düzce'de bulunan bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 25 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle Bolu'daki engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, engelli vatandaşlarla sohbet etti.

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